Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, अधीर रंजन चौधरी ने कहा हमें सहयोग नहीं मिल रहा

Highlights 14 जनवरी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंची कांग्रेस ने ममता सरकार पर उठाए सवाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा हमें सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा

Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से होते हुए बंगाल पहुंच चुकी है। यहां पर ममता दीदी की सरकार है। ममता इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और उन पर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सहयोग नहीं मिल रहा है। यह आरोप बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लगाया है।

#WATCH | Siliguri, WB: On Congress' Bharat Jodo Nyay Yatra, WB Congress President Adhir Ranjan Chowdhury says, "Nyay yatra has been attacked with all sorts of tactics since the very beginning... In Manipur, Rahul Gandhi was not allowed to hold a public meeting where we wanted it… pic.twitter.com/flTB1ZKUNZ