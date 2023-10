'रावण वर्सेस जुमला बॉय': कांग्रेस-बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर, सोशल मीडिया पर मचा घमासान

Highlights कांग्रेस और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर राहुल गांधी को बताया रावण तो मोदी को जुमला बॉय दोनों पार्टियों के बीट एक्स पर आरोपों का दौर शुरू हो

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। दोनों पार्टियां जुबानी जंग छोड़कर सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश द्वारा साझा किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। कांग्रेस द्वारा एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर "सबसे बड़ा झूठा" शीर्षक के साथ पोस्ट साझा किया। दूसरे ने उन्हें "जुमला बॉय" कहा, जो "जल्द ही चुनावी रैली में आने वाला था"।

इसके बाद भाजपा ने भी अपने सोशल मीडिया अंकाउट से पोस्ट किया जिसपर नाराजगी जताते हुए, रमेश ने एक्स को संबोधित किया और कहा कि पोस्टर का उद्देश्य पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ हिंसा भड़काना और भड़काना है, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों द्वारा की गई थी जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं।

Going to hit the election rally soon. pic.twitter.com/GCWWr2bwxi

दरअसल, भाजपा द्वारा जारी किए गए पोस्टर में राहुल गांधी को दाढ़ी वाले चेहरे और सात सिरों के साथ दिखाया गया है, जो महाकाव्य रामायण के एक पात्र रावण जैसा दिखता है।

भाजपा के पोस्टर में कांग्रेस नेता और भारत विरोधी मानी जाने वाली गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध भी दर्शाया गया है। भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ग्राफिक साझा करते हुए इसे कैप्शन दिया, "भारत खतरे में है। वह दुष्ट है। धर्म विरोधी है। राम विरोधी है। उसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है।"

The new age Ravan is here. He is Evil. Anti Dharma. Anti Ram. His aim is to destroy Bharat. pic.twitter.com/AwDKxJpDHB