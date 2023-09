पंजाब: मोगा में कांग्रेस नेता के घर में घुसकर मारी गोली, खालिस्तानी आतंकी ने ली जिम्मेदारी

Highlights पंजाब स्थानीय कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या खालिस्तानी आतंकी ने ली हत्या की जिम्मेदारी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अमृतसर: पंजाब के मोगा जिले में एक स्थानीय कांग्रेस नेता की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दो बाइक सवार कांग्रेस नेता के घर में घुसते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं।

गोली लगते ही कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली जमीन पर गिर जाते हैं और वह खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन घायल होने के कारण वह उठ नहीं पाते।

पुलिस के मुताबिक, घटना डाला गांव की है और सारी वारदात बल्ली के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गौरतलब है कि बल्ली अजीतवाल में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष थे।

A Congress leader shot dead in Moga late evening. The deceased has been identified as Baljinder Singh Balli Dala. According to the info, Baljinder Singh was the Congress President of Balli Ajitwal Block and the current Numberdar of Dala village. #Punjabpic.twitter.com/UqUOTjJhf5