Punjab: अमृतसर के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, जल्द छात्रों को बाहर निकाला गया; जांच जारी

Punjab School: पंजाब के अमृतसर के ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे छात्रों को स्कूल से निकाला गया और अधिकारियों ने तोड़फोड़ विरोधी जांच शुरू की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार सुबह सभी स्कूल हमेशा की तरह खुले थे, और छात्र अपनी क्लास में थे, तभी कुछ प्राइवेट स्कूलों, जिनमें द सीनियर स्टडी स्कूल, द जूनियर स्टडी स्कूल और स्प्रिंट डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं, को धमकी भरे ईमेल मिले।

इससे पूरे शहर में दहशत फैल गई, क्योंकि चिंतित माता-पिता अपने बच्चों को लेने के लिए दौड़ पड़े, जब जिला प्रशासन ने अमृतसर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सभी स्कूल परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

Some schools across the city and rural belt have received a suspicious email. A Gazetted Officer is deployed at each school and anti-sabotage checks are underway. The Cyber Police Station is tracking the source of the mail. 1/2 pic.twitter.com/BNXPc08MRY — Commissionerate Police Amritsar (@cpamritsar) December 12, 2025

अधिकारियों ने नागरिकों से घबराने से बचने का आग्रह किया है, और कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। पहले भी, इसी तरह की "शरारत" के लिए कुछ छात्रों को जिम्मेदार पाया गया था। अधिकारी ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक बयान में कहा, "शहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को एक संदिग्ध ईमेल मिला है। हर स्कूल में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात है और तोड़फोड़ विरोधी जांच चल रही है। साइबर पुलिस स्टेशन युद्ध स्तर पर मेल के सोर्स का पता लगा रहा है।"

इससे पहले, एक स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र को अपने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उसे उसके और उसके माता-पिता द्वारा लिखित माफीनामा देने के बाद छोड़ दिया गया।

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि कई स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल से वह बहुत हैरान हैं। उन्होंने कहा, "बच्चों को निशाना बनाना कायरता का एक अक्षम्य कार्य है और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।" औजला ने कहा कि जब यह घटना उनके संज्ञान में आई, तब वह लोकसभा में थे। उन्होंने कहा, "जैसे ही मैं सदन से बाहर निकला, मुझे इन धमकियों के बारे में बताया गया। ऐसे कृत्य समाज में दहशत फैलाने की कोशिश हैं, और हमें बिना किसी डर के सामूहिक रूप से इनका सामना करना चाहिए," उन्होंने आगे कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं।"

सांसद ने कहा कि उन्होंने तुरंत अमृतसर पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया, और सभी प्रभावित स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और त्वरित, गहन जांच का आग्रह किया।

उन्होंने पंजाब सरकार पर भी दबाव डाला है कि वह दोषियों की तुरंत पहचान और सजा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और केंद्रीय जांच एजेंसियों से सीधे सहायता मांगे। सांसद ने कहा, "हमारे बच्चे देश की सबसे कीमती संपत्ति हैं। इस कायरतापूर्ण हरकत के पीछे जो लोग हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए।"

गोल्डन टेंपल को पहले मिले धमकी भरे ईमेल का ज़िक्र करते हुए, औजला ने दावा किया कि इस मामले की जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, "जब ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं, तो वे साफ तौर पर एक पैटर्न दिखाती हैं। मज़बूत, तालमेल वाली कार्रवाई ज़रूरी है ताकि ये अपराधी बच न निकलें।"

