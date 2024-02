Banwarilal Purohit resigns: पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी, आखिर क्या है वजह

Highlights पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। राज्यपाल पुरोहित ने दोहराया पिछले पत्रों पर उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। "संवैधानिक तंत्र की विफलता" पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं।

Punjab Governor Banwarilal Purohit resigns: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शनिवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में पुरोहित ने अपने त्याग पत्र में लिखा, “व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं की वजह से, मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें।” पुरोहित ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि पिछले महीनों से राज्यपाल और राज्य के सीएम भगवंत मान के बीच अलग-अलग मुद्दों पर जुबानी जंग चल रही थी।

Punjab Governor Banwarilal Purohit resigns from the post citing personal reasons Read @ANI Story | https://t.co/te6b1sMmQ4 #PunjabGovernor #BanwarilalPurohit #Resign pic.twitter.com/Tfy5sAw1CW

उनकी मुलाकात चंडीगढ़ महापौर चुनाव में भाजपा की जीत के कुछ दिनों बाद हुई थी। महापौर चुनाव में तीनों पदों पर भाजपा को जीत मिली है। इन चुनावों में कांग्रेस- आम आदमी पार्टी गठबंधन को झटका लगा और उसने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

पिछले साल अगस्त में बनवारीलाल पुरोहित ने सीएम को कड़े शब्दों में एक पत्र भेजा था जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया गया तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं और आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। राज्यपाल पुरोहित ने दोहराया कि उन्हें अपने पिछले पत्रों पर उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

#Punjab Governor #BanwarilalPurohit resigns from the post due to personal reasons. pic.twitter.com/nKNOIIRYyh