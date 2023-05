अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक हफ्ते में तीसरा धमाका, देर रात हुआ ब्लास्ट, पांच संदिग्ध पकड़े गए

By विनीत कुमार | Published: May 11, 2023 08:01 AM

अमृतसर में तीसरा धमाका बुधवार देर रात हुआ। इस बीच सूत्रों के अनुसार पांच संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार इन धमाकों का मकसद यहां शांति भंग करना था।

अमृतसर में हो रहे धमाकों के मामले में पांच संदिग्ध गिरफ्तार (फोटो- एएनआई)