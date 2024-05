Pune Porsche Accident: मीडिया के सवालों से भड़का अग्रवाल परिवार का सदस्य, कैमरामैन से की धक्का-मुक्की; वीडियो वायरल

Pune Porsche Accident: पुणे में बिजनेसमैन के बेटे द्वारा अपनी पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर मारने के बाद से अग्रवाल परिवार कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। रविवार 19 मई 2024 को हुए हादसे में दो लोगों की मौत के बाद से मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। नाबालिग द्वारा देर रात कार चलाने के दौरान हादसे करने के कारण उसके पिता को हिरासत में लिया गया है। वहीं, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अग्रवाल परिवार का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है।

वायरल वीडियो फ्री प्रेस जनरल की ओर से साझा किया गया है जिसमें शख्स कमिश्नर कार्यालय में जा रहा है लेकिन इस दौरान उसे मीडिया के कैमरों ने घेर लिया। पत्रकार ने शख्स से पुणे पोर्श कार हादसे से संबंधित सवाल किए जिस पर वह भड़क गया। शख्स ने ऑन कैमरा ही पत्रकार को धक्का दिया और कैमरे को गिराने की कोशिश की।

रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो गुरुवार का है जब अग्रवाल परिवार का यह रिश्तेदार सीपी कार्यालय जा रहा था। फ्री प्रेस के रिपोर्टर द्वारा शूट किए गए वीडियो में वह शख्स अपने हाथ से एक पत्रकार के कैमरे को धक्का देते हुए नजर आया, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। फिलहाल पुणे पुलिस 17 साल के लड़के के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल से पूछताछ कर रही है।

#WATCH | Pune Porsche Accident: Agarwal Family's Relative Pushes Camera, Engages In Altercation With Media At CP Office



By: @AnkitSh07317051#pune#punenews#puneporscheaccidentpic.twitter.com/TlpVkeUgVg