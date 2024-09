Vanraj Andekar Murder: अजीत पवार गुट के पूर्व पार्षद का मर्डर, 12 ने किया एकाएक हमला, सामने आई CCTV फुटेज

Highlights Pune Crime: अजित पवार गुट के पूर्व पार्षद का मर्डर हुआ Pune Crime: रविवार को 10 लोगों ने किया हमला Pune Crime: अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज

Pune Crime On CCTV: पुणे नगर निगम के एक पूर्व पार्षद और अजित पवार गुट (रांकपा) के नेता की कल रात यानी रविवार को नाना पेठ इलाके में बाइक सवार लोगों के एक समूह में पहुंचकर हमला किया। एकाएक गोली बरसाते हुए पूर्व पार्षद की हत्या कर दी गई। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल ले जाने के बाद रांकपा नेता वनराज आंदेकर की मृत्यु हो गई। खबर जो सामने निकल के आ रही हैं, उनके मुताबिक यह हमला व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुआ। पुणे नगर निकाय को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन लाने से पहले श्री आंदेकर एक पार्षद थे।

सीसीटीवी कैमरे में कैद दृश्यों से पता चलता है कि छह दो पहिया वाहनों पर कम से कम 12 लोग पूर्व पार्षद आंदेकर के परिसर में पहुंचे। वे अस्त्र लहराते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उस समय पूर्व पार्षद अकेले थे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने कहा, "वनराज आंदेकर पर पांच (5) राउंड गोलियां चलाई गईं। उन पर लंबे ब्लेड वाले दरांती से भी हमला किया गया। उन्हें केईएम अस्पताल में मृत लाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, अंदेकर को कई धारदार हथियार से चोटें आईं। आगे की जानकारी उचित समय पर दी जाएगी।"

