Republic Day 2025: पुलवामा ने रचा इतिहास, पहली बार त्राल चौक पर फहराया गया तिरंगा | Watch

Highlights जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में त्राल चौक पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया ध्वज को एक बुजुर्ग, युवा और एक बच्चे ने संयुक्त रूप से फहराया जो पीढ़ियों की एकता और राष्ट्र के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है

Republic Day 2025: 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में त्राल चौक पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वज को एक बुजुर्ग, युवा और एक बच्चे ने संयुक्त रूप से फहराया, जो पीढ़ियों की एकता और राष्ट्र के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों और सैकड़ों अन्य लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। इस कार्यक्रम में 1,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें से अधिकांश उत्साही युवा थे।

पूरे शहर में "भारत माता की जय" के नारे और देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे, जिससे गर्व और एकता का माहौल बन रहा था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने त्राल के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया, जो अशांति के लिए जाना जाता था, क्योंकि यह शांति, प्रगति और राष्ट्रीय एकता को गले लगाता है।

राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित यह समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जो स्थानीय समुदायों और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को दर्शाता है। सभी वर्गों के लोगों द्वारा तिरंगा लहराना त्राल के परिवर्तन और सद्भाव और विकास की उसकी आकांक्षाओं का प्रमाण था।

#WATCH | On the 76th #RepublicDay, history was made at Tral Chowk in Pulwama district, Jammu and Kashmir, as the Indian national flag was unfurled for the first time. The flag was jointly unfurled by an elderly, a youth and a child —symbolizing the unity of generations and their… pic.twitter.com/6fEjIrPhRa