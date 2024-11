VIDEO: एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में वायनाड के लोगों से क्या कहा

Highlights प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को अपनी पहली चुनावी जीत के बाद केरल के इस निर्वाचन क्षेत्र का पहला दौरा किया रैली को संबोधित करते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को एक मिलनसार सांसद के रूप में पेश किया उन्होंने कहा कि उनके घर और कार्यालय के दरवाजे लोगों के लिए उनसे मिलने और अपने मुद्दे साझा करने के लिए खुले हैं

वायनाड: वायनाड से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को अपनी पहली चुनावी जीत के बाद केरल के इस निर्वाचन क्षेत्र का पहला दौरा किया और कहा कि उन्हें चुनने के लिए वह लोगों की बहुत आभारी हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद को एक मिलनसार सांसद के रूप में पेश किया और कहा कि उनके घर और कार्यालय के दरवाजे लोगों के लिए उनसे मिलने और अपने मुद्दे साझा करने के लिए खुले हैं।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे सीखने के लिए यहां आई हूं। मैं आपकी समस्याओं को गहराई से समझने के लिए यहां आई हूं। बेशक, मैं रात्रि प्रतिबंध, मानव-पशु संघर्ष, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता और बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता के बारे में जानती हूं। लेकिन अब मैं इन सबके लिए लड़ने, आपके साथ काम करने और उन्हें ठीक से समझने के लिए यहां आई हूं। मैं आपके घर आऊंगी, आपसे मिलूंगी। मेरे घर और कार्यालय के दरवाजे खुले हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगी।"

52 वर्षीय नेता ने कहा कि हालांकि वायनाड के लोग उनके भाई राहुल गांधी को याद करेंगे, जिन्होंने 2019 से जून 2024 तक सांसद के रूप में कार्य किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह लोगों के लिए एक मजबूत और बेहतर भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा, "मैं आपके जीवन को बेहतर बनाने और आपके लिए एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए आपके साथ काम करूंगी। मुझे अपना सांसद बनाकर, अपना प्यार दिखाकर और मुझे अपना समर्थन देकर, आप मुझे ताकत और साहस दे रहे हैं।"

#WATCH | Wayanad, Kerala: Wayanad MP Priyanka Gandhi Vadra says, "...I am here to learn from you. I am here to understand your problems in depth. Of course, I know about the night ban, man-animal conflict, the need for health services, the need for better educational… pic.twitter.com/4aaSQIf5Od