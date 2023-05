कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त के बीच प्रियंका गांधी पहुंची हनुमान मंदिर, देखिए वीडियो

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 13, 2023 11:06 AM

शिमला में प्रियंका गांधी ने प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रियंका की पूजा-अर्चना करते तस्वीर भी शेयर की गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शुक्रवार शाम शिमला पहुंच गईं।

