प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी से की मुलाकात, संग बैठकर पी चाय, देखें वीडियो

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके साथ बैठकर चाय की चुस्की ली।

आपको बता दें कि कल सोमवार गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है। जिसके लिए पीएम मोदी वोट डालने गुजरात पहुंचे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के रानिप में वोट करेंगे। मां का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी कमलम जा सकते हैं।

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल कमलम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ही मिनटों में कमलम पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।

#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence, in Gandhinagar. pic.twitter.com/C4uh1CMOFb