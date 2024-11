Darbhanga AIIMS: पीएम मोदी ने बिहार को दी एम्स की सौगात, रखी निर्माण आधारशिला; बोले- "हम विकसित भारत की ओर तेजी से हम कदम बढ़ा रहे"

Darbhanga AIIMS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा स्थित शोभन में देश के 23वें और बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। 188 एकड़ जमीन पर 1700 करोड़ की लागत से दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, जो 36 महीने में पूरा होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा में मिथिलांचल वासियों को नमन करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में मतदान हो रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक वोट करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मैं मिथिला की बेटी स्वर कोकिला स्व. शारदा सिन्हा को नमन करता हूं। मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। छठ महापर्व पर उनके गीत देश दुनिया में बजते हैं।

Prime Minister @narendramodi laid the foundation stone of AIIMS, Darbhanga. The project is worth over 1260 crore rupees. pic.twitter.com/DUEIAXZACI