PM मोदी ने जिल बाइडन को दिया सबसे महंगा तोहफा, बना व्हाइट हाउस की शान; जानें इसके बारे में

PM Modi: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके परिवार को 2023 में विदेशी नेताओं से लाखों डॉलर के तोहफे मिले, जिनमें सबसे कीमती तोहफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिल बाइडन को दिया 20 हजार अमेरिकी डॉलर का हीरा है। विदेश मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी किए गए वार्षिक लेखा-जोखा के अनुसार, मोदी की ओर से दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा 2023 में राष्ट्रपति के परिवार के किसी भी सदस्य को मिला सबसे महंगा उपहार है। इसके अलावा बाइडन परिवार को अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत से 14,063 अमेरिकी डॉलर का एक ‘ब्रोच’ और मिस्र के राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला से 4,510 अमेरिकी डॉलर का एक ‘ब्रेसलेट’, ब्रोच और फोटो एल्बम भी मिली।

President Joe Biden and his family were given tens of thousands of dollars in gifts from foreign leaders in 2023, according to an annual accounting published by the State Department, with first lady Jill Biden receiving the single most expensive present: a $20,000 diamond from… pic.twitter.com/BPddFIaNil