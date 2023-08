प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा, "अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं"

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी पीएम मोदी ने लाल किले की प्रचीर से तिरंगा फहराने के पूर्व देश की जनता से आह्वान किया आजादी के अमृतकाल में संकल्प लें कि वो मेहनत और संकल्प से सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी है। लाल किले की प्रचीर से तिरंगा फहराने के पूर्व पीएम मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि वो आजादी के अमृतकाल में संकल्प लें कि वो अपनी मेहनत और संकल्प से सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देंगे।

प्रधानमत्री मोदी ने ट्वीट करते कहा, "आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए, इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जय हिंद!"

आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आइए, इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जय हिंद!



Best wishes on Independence Day. We pay homage to our great freedom fighters and reaffirm our commitment to fulfilling their vision. Jai Hind!