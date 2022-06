Presidential Election 2022: 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, 21 जुलाई को आएंगे नतीजे, जानें सबकुछ

Highlights राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।

Presidential Election 2022: निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा बृहस्पतिवार को कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा। निवारक निरोध में रहने वाले मतदान कर सकते हैं और जेल में बंद लोगों को पैरोल के लिए आवेदन करना होगा और अगर उन्हें पैरोल मिलती है, तो वे मतदान कर सकते हैं।

