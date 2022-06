Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीएम ममता ने बुलाई बैठक, 17 दल शामिल, बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी के नाम पर चर्चा!

Highlights पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी से संपर्क किया है। गोपाल गांधी 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे। राकांपा प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर अलग-अलग मुलाकात की।

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव से पहले टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में कम से कम 17 दल शामिल हुए। यह बैठक कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है।

टीएमसी के अलावा कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआईएमएल, आरएसपी, शिवसेना, एनसीपी, RJD, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, JD(S), डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल और JMM पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से पहले बुलाई गई बैठक में शामिल हुए।

Leaders of 16 parties - Congress, CPI, CPI(M), CPIML, RSP, Shiv Sena, NCP, RJD, SP, National Conference, PDP, JD(S), DMK, RLD, IUML and JMM - arrive at the opposition leaders' meeting called by TMC leader and West Bengal CM Mamata Banerjee ahead of Presidential election.