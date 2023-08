राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थेप्पाकाडु हाथी शिविर का दौरा किया, आदिवासी दंपति बोम्मन और बेली से मुलाकात की

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थेप्पाकाडु हाथी शिविर का दौरा किया राष्ट्रपति ने वहां हाथियों को गन्ना खिलाया आदिवासी दंपति बोम्मन और बेली के साथ बातचीत की

नीलगिरि: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार, 5 अगस्त को तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में थेप्पाकाडु हाथी शिविर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने वहां हाथियों को गन्ना खिलाया और बाद में आदिवासी दंपति बोम्मन और बेली के साथ बातचीत की, जिन्हें ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’’ में दिखाया गया था।

इस अवसर पर उन्होंने अन्य महावतों और हाथियों की देखभाल करने वालों के साथ भी बातचीत की। बेली को हाल में तमिलनाडु सरकार ने हाथियों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। इससे पहले, मैसूरु से मासिनागुडी हेलीपैड पहुंचीं राष्ट्रपति का तमिलनाडु के वन मंत्री एम मथिवेंदन, पर्यटन मंत्री के रामचंद्रन, जिलाधिकारी एस पी अमृत और अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बाद में उन्हें ‘मुदुमलाई टाइगर रिजर्व’ में हाथी शिविर के चारों ओर ले जाया गया, जिसमें लगभग 23 हाथियों को रखा गया है।

President Droupadi Murmu visited the Theppakadu Elephant Camp at Mudumalai Tiger Reserve. The President interacted with Mahouts and Cavadies & appreciated them for their contribution to wildlife conservation. She added that it is our national responsibility to protect elephants. pic.twitter.com/QzHPyxyZzn