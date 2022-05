प्रयागराज: कोरोना काल की तरह फाफामऊ घाट पर आज भी भारी तादात में दफनाए जा रहे है लाश, प्रशासन और NGT की रोक के वाबजूद भी यहां बन रहे है कब्र

By आजाद खान | Published: May 19, 2022 07:40 AM

इस घाट पर लाशों के दफनाने को लेकर लोगों में अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि घाट पर सही से सुविधा प्रदान नहीं की गई है तो वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि वे अपने परंपरा के मुताबिक ही ऐसे लाशों को दफना रहे हैं।

