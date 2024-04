पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से बात की, G-7 के लिए आमंत्रित करने पर कहा थैंक्स

Highlights मोदी ने कहा, ‘‘जून में जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया उन्होंने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर मेलोनी और इटली के लोगों को बधाई दी भारत में आयोजित जी20 के परिणामों को जी7 में आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई थी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से बात की और जून में जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इटली के मुक्ति दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर मेलोनी और इटली के लोगों को बधाई दी। मोदी ने कहा, ‘‘जून में जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

Spoke with PM @GiorgiaMeloni and extended greetings as Italy celebrates its Liberation day today. Thanked her for the invite to the G7 Summit in June. Discussed taking forward #G20India outcomes at the G7. Reaffirmed commitment to deepening our Strategic Partnership.