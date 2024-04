दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव हुआ स्थगित, 26 अप्रैल को होना था चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में एमसीडी सचिव ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है, "चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है।" 26 अप्रैल शुक्रवार को मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी तय नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। हालांकि एमसीडी सदन की बैठक तो होगी, लेकिन चुनाव नहीं होगा।

The Scheduled Election of the Mayor and Deputy Mayor of Delhi has been postponed.



The notice issued by MCD Secretary reads "since nomination of the Presiding Officer is mandatory as per Section 77(a) of the DMC Act, 1957 (as amended 2022). Therefore, it may not be possible to… pic.twitter.com/bDPR1EiDav