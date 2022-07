मार्गरेट अल्वा के फोन टैप के दावे पर सामने आई प्रह्लाद जोशी की प्रतिक्रिया, कहा- ये आरोप बचकाने हैं

Highlights उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। मार्गरेट अल्वा का दावा है कि उनके कॉल डायवर्ट किए गए। मार्गरेट अल्वा के दावे पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने सोमवार को ट्वीट करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डायवर्ट किए गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रिय बीएसएनएल/एमटीएनएल, आज भाजपा में कुछ दोस्तों से बात करने के बाद मेरे मोबाइल पर सभी कॉल डायवर्ट की जा रही हैं और मैं कॉल करने या रिसीव करने में असमर्थ हूं। अगर आप फोन को रिस्टोर करते हैं, मैं वादा करती हूं कि आज रात भाजपा, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद के किसी सांसद को कॉल नहीं करूंगी।"

Dear BSNL/ MTNL,



After speaking to some friends in the BJP today, all calls to my mobile are being diverted & I'm unable to make or receive calls. If you restore the phone. I promise not to call any MP from the BJP, TMC or BJD tonight.



❤️



Margaret



Ps. You need my KYC now? pic.twitter.com/Ps9VxlGNnh — Margaret Alva (@alva_margaret) July 25, 2022

The fear that ‘Big Brother’ is always watching & listening permeates all conversations between politicians across party lines in ‘new’ India. MPs & leaders of parties carry multiple phones, frequently change numbers & talk in hushed whispers when they meet. Fear kills democracy. — Margaret Alva (@alva_margaret) July 26, 2022

इसके साथ ही अल्वा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "यह डर कि 'बिग ब्रदर' हमेशा देख और सुन रहा है, 'नए' भारत में पार्टी लाइनों के नेताओं के बीच सभी बातचीत में व्याप्त है। सांसद और पार्टियों के नेता कई फोन रखते हैं, बार-बार नंबर बदलते हैं और मिलने पर फुसफुसाते हुए बात करते हैं। डर लोकतंत्र को मारता है।" उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। वहीं, मार्गरेट अल्वा के दावे पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Why should anybody tap her phone? Let her call anybody, we're confident about what the result of the VP election will be. Why should we do this? These are childish allegations. She's a senior person & she should not make such allegations: Union min Pralhad Joshi on Margaret Alva pic.twitter.com/a7MXDdmgZG — ANI (@ANI) July 26, 2022

समाचार एजेंसी एएनआई से जोशी ने कहा, "कोई उनका फोन क्यों टैप करे? चाहे वो किसी को भी कॉल करें, हमें विश्वास है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ये बचकाने आरोप हैं। वह एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए।" बता दें कि इस समय विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा चुनाव में जीत के समर्थन जुटाने में लगी हैं। उनका सामना पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ से है।

