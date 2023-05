कर्नाटक चुनाव: सोनिया गांधी के 'संप्रभुता' वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस से मांगा स्पष्टीकरण

Highlights निर्वाचन आयोग का आदेश भाजपा की शिकायत के बाद आया है चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली:चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से कर्नाटक में एक संबोधन के दौरान उनकी पूर्ववर्ती सोनिया गांधी की संप्रभुता पर एक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट को स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग का आदेश भाजपा की शिकायत के बाद आया है कि राज्य के लिए संप्रभुता पर कोई भी टिप्पणी अलगाव के सुझाव के बराबर है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष गांधी के हवाले से 6 मई को पोस्ट किए गए कांग्रेस के एक ट्वीट में कहा गया है, "कांग्रेस कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए किसी को भी खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी।"

CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji sends a strong message to 6.5 crore Kannadigas:



"The Congress will not allow anyone to pose a threat to Karnataka's reputation, sovereignty or integrity." pic.twitter.com/W6HjKYWjLa