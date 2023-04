Watch: गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल के सीपी ने कहा-एनसीआर में अभी नहीं है कोई...

Highlights गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर आज मैक्सिको से दिल्ली लाया गया है। उसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने स्थानीय प्रशासन की मदद से गिरफ्तार किया है। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी पर स्पेशल सेल के सीपी ने कहा है कि एनसीआर में अभी कोई और गैंगस्टर नहीं है।

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वॉन्टेड क्रिमिनल दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर आज उसे भारत लाया गया है। दीपक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेक्सिको के स्थानीय प्रशासन से मदद ली थी और इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है। आज जब उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया तो दीपक को मीडिया ने घेर लिया और उससे कई सवाल करने लगे।

हालांकि दीपक ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट परदिल्ल पुलिस स्पेशल सेल के सीपी भी वहां मौजूद थे। ऐसे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में इससे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं था जिसे हम ने पकड़ लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस पर बोलते हुए एयरपोर्ट पर मौजूद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सीपी ने कहा कि "गृह मंत्री के निर्देश पर भगोड़ों पर कार्रवाई की गई है। यह एक बड़ी कामयाबी है कि समन्वित एक्शन से पहली बार मैक्सिको जैसी जगह से(अपराधी को) लाया गया है। कई महीनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसका(गैंगस्टर दीपक बॉक्सर) पीछा कर रही थी। दिल्ली-एनसीआर में इससे बड़ा अभी कोई और गैंगस्टर नहीं है। इस पर कई टीमों ने काम किया है।"

#WATCH | Detained gangster Deepak Boxer has been brought to Delhi airport from Mexico. Special CP, Special Cell HGS Dhaliwal was also present at the airport.



He was absconding in many cases including the murder of a builder in Delhi's Civil Lines. pic.twitter.com/z5dF3TeiXx