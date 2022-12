'बंगालियों के लिए मछली पकाओगे' वाले बयान को लेकर अभिनेता परेश रावल के खिलाफ कोलकाता में मामला दर्ज

Highlights सीपीआईएम के मोहम्मद सलीम ने अभिनेता के खिलाफ कोलकाता के तलतला थाने में शिकायत दर्ज कराई शिकायत में कहा- ये बयान देश भर में बंगाली समुदाय और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को नष्ट करने दिया गया

कोलकाता: फिल्म एक्टर और राजनेता परेश रावल के खिलाफ गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान कथित रूप से "बंगालियों के लिए मछली पकाओ" टिप्पणी को लेकर "घृणित भाषण" फैलाने के लिए शुक्रवार को एक शिकायत दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने परेश रावल की विवादित टिप्पणी को लेकर कोलकाता के तलतला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि फिल्म अभिनेता ने अपनी इस विवादित टिप्पणी के लिए माफी भी मांग लेकिन इसके बावजूद यह विवाद थमा नहीं है।

अपनी शिकायत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह का भाषण दंगों को भड़काने और देश भर में बंगाली समुदाय और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को नष्ट करने और सार्वजनिक शरारत करने के लिए किया गया है।

दरअसल, अभिनेता ने बीते मंगलवार को वलसाड जिले में भाजपा की एक रैली में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का यह कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन इनकी कीमत में कमी आएगी। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी दिल्ली की तरह आपके आसपास रहने लगें? गैस सिलिंडर का क्या करोगे? बंगालियों के लिए मछली पकाओगे?

West Bengal | CPI(M) leader Md. Salim has lodged a police complaint at Taltala PS of Kolkata against former BJP leader MP and actor Paresh Rawal for his "cook fish for the Bengalis" remark. pic.twitter.com/RvirrilLQs

विवाद बढ़ने पर अभिनेता ने माफी मांग ली थी। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वह अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का संदर्भ दे रहे थे। अभिनेता ने ट्विटर पर लिखा, “स्वाभाविक रूप से मछली मुद्दा नहीं है क्योंकि गुजराती मछली पकाते भी हैं और खाते भी हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि बंगाली से मेरा आशय अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से था। लेकिन इसके बावजूद अगर मैंने आपकी भावनाओं व संवेदनाओं को आहत किया हो तो मैं माफी मांगता हूं।”

of course the fish is not the issue AS GUJARATIS DO COOK AND EAT FISH . BUT LET ME CLARIFY BY BENGALI I MEANT ILLEGAL BANGLA DESHI N ROHINGYA. BUT STILL IF I HAVE HURT YOUR FEELINGS AND SENTIMENTS I DO APOLOGISE. 🙏 https://t.co/MQZ674wTzq