सिडनी में पीएम मोदी का 'मेगा शो', खचाखच भरे कूडोस बैंक एरिना में 20 हजार भारतीयों से क्या बोले प्रधानमंत्री, जानें 10 बड़ी बातें

Highlights सिडनी के कूडोस बैंक एरिना में करीब 20 हजार प्रवासी भारतीयों को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। इसी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा- मोदी इज बॉस

सिडनी: प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कूडोस बैंक एरिना में करीब 20 हजार प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। वे अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ कूडोस बैंक एरिना पहुंचे और प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सिडनी के एक उपनगर ‘लिटिल इंडिया’ के शिलान्यास में सहयोग के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को धन्यवाद भी कहा।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम की सराहना करते हुए पीएम मोदी कहा, 'इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।'

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और कहा- 'प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं।' पीएम मोदी इससे पहले 2014 में ऑस्ट्रेलिया आए थे और सिडनी के सामुदायिक स्वागत समारोह में एक बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया था। बहरहाल पीएम मोदी ने कूडोस बैंक एरिना में और क्या कुछ कहा, जानिए उनके भाषण की 10 बड़ी बातें...

1. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध आपसी विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। दोनों देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक है।

2. पीएम मोदी ने कहा- मैं जब 2014 में आया था तो आपसे वादा किया था। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लेकर साथ आया हूं। उन्होंने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है।'

