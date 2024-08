PM Modi Visit Wayanad: भूस्खलन पीड़ितों से मिलने आज वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा; जानें फुल शेड्यूल

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करने वाले हैं वह क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। पीएम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे

Narendra Modi in Wayanad today:केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद मची तबाही से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। त्रासदी की इस घड़ी में पूरा देश वायनाड के साथ खड़ा है वहीं, राजनैतिक दल भी वायनाड पीड़ितों के प्रति संवेदनशील हैं। इस बीच, आज, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड का दौरा करने वाले हैं। आज पीएम वायनाड त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनकी स्थिति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारियों ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली है। तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेंगे और क्षेत्र में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन करेंगे। प्रधानमंत्री भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में मिलेंगे और त्रासदी में प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घातक भूस्खलन के बाद क्षेत्र का दौरा करने का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि उनके दौरे के बाद प्रधानमंत्री वायनाड भूस्खलन को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करेंगे। गांधी ने शुक्रवार रात को एक्स पर पोस्ट किया, "भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए वायनाड आने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री तबाही की गंभीरता को पहली बार देखेंगे, तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे।"

Thank you, Modi ji, for visiting Wayanad to personally take stock of the terrible tragedy. This is a good decision.



I am confident that once the Prime Minister sees the extent of the devastation firsthand, he will declare it a national disaster.