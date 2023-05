ओडिशा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे पीएम मोदी, आज दिखाएंगे हरी झंडी

By अंजली चौहान | Published: May 18, 2023 09:26 AM

ओडिशा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन पुरी से हावड़ा रूट पर चलेगी।

फाइल फोटो