भारतीय नौसेना को मिला नया 'निशान', हटाया गया अंग्रेजों का लाल निशान, जानें इस बारे में सबकुछ

कोच्चि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के नए ध्वज या 'निशान' का अनावरण किया। यह नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत को दूर करते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप है। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की जलावतरण के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया।

आईएनएस विक्रांत के जलावतरण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना के नए निशान (ध्वज) का अनावरण करते हुए कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को त्याग दिया है। उन्होंने कहा, 'आज दो सितंबर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है।'

The new Naval Ensign was unveiled by PM today, during the commissioning of #INSVikrant, the first indigenously built Indian Aircraft Carrier and thus, an apt day for heralding the change of ensign. INS Vikrant will adorn the new White ensign with effect from its commissioning. pic.twitter.com/OxEJ2mQXfo