PM Modi UAE visit: 13-14 फरवरी को यूएई जाएंगे पीएम मोदी, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जानें शेयडूल

Highlights यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।

PM Modi UAE visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी भाग लेंगे। 2015 के बाद से पीएम मोदी की यूएई की यह सातवीं और पिछले आठ महीनों में तीसरी यात्रा होगी। दोनों नेता देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे।

Prime Minister @narendramodi will pay an official visit to the United Arab Emirates (#UAE) from 13 to 14 February 2024.



This will be PM Modi's 7th visit to the UAE since 2015 and the 3rd in the last 8 months.



EAM said, during the visit, PM will hold bilateral meetings with the…