पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में 7 पुलिस अधिकारी निलंबित, 2022 में पंजाब में हुई थी घटना

Highlights पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में 7 पुलिस अधिकारी निलंबित बठिंडा एसपी गुरबिंदर सिंह भी शामिल बठिंडा एसपी गुरबिंदर सिंह घटना के समय पुलिस अधीक्षक (अभियान) के पद पर तैनात थे

नई दिल्ली: 5 जनवरी, 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़े मामले में 7 पुलिस अधिकारियों - बठिंडा एसपी गुरबिंदर सिंह, डीएसपी परसन सिंह, डीएसपी जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह और एएसआई राकेश कुमार को निलंबित किया गया है।

Seven Police officers - Bathinda SP Gurbinder Singh, DSP Parson Singh, DSP Jagdish Kumar, Inspector Tejinder Singh, Inspector Balwinder Singh, Inspector Jatinder Singh and ASI Rakesh Kumar suspended in the case involving PM Narendra Modi's security lapse in Punjab on January 5,…