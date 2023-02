एयरो इंडिया 2023 में पीएम मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट, कहा- नए भारत के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है एयरो इंडिया

Highlights मोदी ने इस मौके पर कहा कि ‘एरो इंडिया’ भारत की नई ताकत व क्षमताओं को परिलक्षित करता है। उन्होंने कहा, ‘एरो इंडिया’ आज सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतिबिम्ब भी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का ‘नया भारत’ न तो कोई अवसर गंवाएगा और न ही उसकी मेहनत में कोई कमी आएगी।

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 में स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, "बेंगलुरु का आसमान न्यू इंडिया के सामर्थ्य का गवाह बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई ही नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे पार भी कर रहा है।"

Prime Minister Narendra Modi releases commemorative stamps at #AeroIndia2023 in Bengaluru, Karnataka. pic.twitter.com/zpRDKlucnh — ANI (@ANI) February 13, 2023

उन्होंने आगे कहा, "एयरो इंडिया भारत की बढ़ती क्षमताओं का उदाहरण है। यहां करीब 100 देशों की मौजूदगी बताती है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। भारत और दुनिया के 700 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एयरो इंडिया नए भारत के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक समय था जब इसे महज एक शो समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में देश ने इस धारणा को बदल दिया है।"

The sky of Bengaluru is becoming a witness to the capability of New India. Bengaluru's sky is giving a testimony that the new height is the truth of New India. Today, the nation is touching new heights and even crossing it: PM Narendra Modi at #AeroIndia2023 in Bengaluru pic.twitter.com/aj88dxXyeT — ANI (@ANI) February 13, 2023

#AeroIndia is an example of the expanding capabilities of India. The presence of around 100 nations here shows that the trust of the world in India has increased. More than 700 exhibitors from India and the world are participating. It has broken all the past records: PM Modi pic.twitter.com/d2l6WkGJwV — ANI (@ANI) February 13, 2023

पीएम मोदी ने ये भी कहा, "आज यह सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि भारत की ताकत भी है। यह भारतीय रक्षा उद्योग और आत्मविश्वास के दायरे पर केंद्रित है। आज भारत दुनिया में रक्षा कंपनियों के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं है। भारत आज एक संभावित रक्षा भागीदार है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो रक्षा क्षेत्र में काफी आगे हैं, ऐसे देश जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश में हैं।"

Today, India is not just a market for defence companies in the world. India is a potential defence partner today. This partnership is even with those nations that are much ahead in defence sector, nations that are looking for a dependable partner for their defence requirements:PM pic.twitter.com/TqraEZPkWG — ANI (@ANI) February 13, 2023

New India of 21st century will now neither lose any opportunity nor lag behind in hard work.We're ready.On the path to reforms,we're bringing revolution in every sector.The country which was the biggest defence importer for decades now exports defence equipment to 75 countries:PM pic.twitter.com/GIiJuOqrPM — ANI (@ANI) February 13, 2023

अपनी बात को जारी रखते जुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरो इंडिया 2023 के कार्यक्रम में कहा, "21वीं सदी का नया भारत अब न तो कोई मौका गंवाएगा और न ही मेहनत करने में पीछे रहेगा। हम तैयार हैं। सुधारों की राह पर, हम हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। दशकों तक रक्षा का सबसे बड़ा आयातक देश अब निर्यात करता है 75 देशों को रक्षा उपकरण।"

अधिकारियों के मुताबिक बेंगलुरु के बाहरी इलाके में वायुसेना के यालहंका सैन्य अड्डे के परिसर में पांच-दिवसीय इस प्रदर्शनी में 809 रक्षा कंपनियों के अलावा 98 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

