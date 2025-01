PM Modi In Delhi: विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को पीएम मोदी की सौगात, आज इन रास्तों पर जाने की मनाही, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

PM Modi In Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है।

पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12:10 बजे दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर के निवासियों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों का दौरा करेंगे। मोदी दो शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) टाइप-II क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे।

ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली में वीवीआईपी यात्रा के कारण लागू यातायात प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला। कुछ सड़कों पर यातायात भारी रहने की उम्मीद है।

निर्दिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध, जिसमें बंद या विनियमित आंदोलन शामिल हैं, लागू किए जाएंगे ताकि यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और लोगों को असुविधा न हो।

Traffic Advisory



Special traffic arrangements will be effective from 09:00 AM to 04:00 PM on 03.01.2025.



Kindly follow the advisory. #DPTrafficAdvisorypic.twitter.com/joqrJemrCK