पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईके अलघ के निधन पर शोक व्यक्त किया

अहमदाबाद: देश के जाने-माने अर्थशास्त्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च (SPIESR) के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर योगिंदर के अलघ का मंगलवार को शहर में उनके घर पर निधन हो गया।

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "प्रोफेसर वाईके अलघ एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जो सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र को जुनूनी थे। उनके निधन से आहत हूं। मैं हमारी बातचीत को संजोकर रखूंगा। मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। शांति।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे प्रोफेसर मुनीश अलघ ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। लेकिन पिछले 20-25 दिनों में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनका घर में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम थलतेज श्मशान घाट में होगा।” प्रोफेसर अलघ को मॉर्निंग वॉक के दौरान जांघ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसके कारण चिकित्सकीय जटिलताएँ पैदा हो गई थीं।

