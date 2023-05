चुनाव से एक दिन पहले कर्नाटक की जनता के नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा खुला पत्र, कही ये बात

Highlights कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि आपने हमेशा मुझे प्यार और स्नेह से नहलाया है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए मतगणना 13 मई को होगी।

नई दिल्ली:कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे और सत्तारूढ़ भाजपा का लक्ष्य राज्य में 38 साल पुरानी सत्ता विरोधी लहर को तोड़कर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, "आपने हमेशा मुझे प्यार और स्नेह से नहलाया है। यह मुझे दैवीय वरदान जैसा लगता है।"

उन्होंने ये भी लिखा, "अपने 'आजादी का अमृत काल' में हम भारतीयों ने अपने प्यारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का इच्छुक है। भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला लक्ष्य शीर्ष तीन में पहुंचना है। यह तभी संभव है जब कर्नाटक तेजी से बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाए।"

The affection I have received in Karnataka over the last few days has been unparalleled. It has strengthened the resolve to make Karnataka Number 1 across all sectors! pic.twitter.com/2VSKn9KBqE