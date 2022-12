पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती, प्रधानमंत्री के अहमदाबाद पहुंचने की संभावना

Highlights पीएम मोदी की मां हीराबेन इसी साल 100 साल पूरे किए। हीराबेन मोदी को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी की तबीयत बिगड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीराबेन मोदी को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल अस्‍पताल परिसर में संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने हीराबेन के स्वास्थ्य को लेकर बयान जारी किया है। अस्पताल ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी मां की तबीयत के बारे में फोन पर जानकारी ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मां का हालचाल जानने के लिए पीएम मोदी दोपहर दो बजे अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के कैलाशनाथन भी यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे हैं। साथ ही असरवा और दरियापुर के विधायक भी अस्पताल पहुंच चुके हैं।

Heeraben Modi, mother of Prime Minister Narendra Modi is admitted at UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre in Ahemdabad and her health condition is stable, says the hospital pic.twitter.com/D6N4PF2FGC