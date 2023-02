'चीन की तरह अडानी का नाम लेने में भी डरते हैं पीएम मोदी', असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर सीधा निशाना

Highlights ओवैसी का पीएम मोदी पर सीधा निशाना कहा- चीन की तरह अडानी का नाम लेने में भी डरते हैं मोदी कहा- मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रही है

नई दिल्ली: अडानी मामले पर केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर डरने की आरोप लगाते हुए कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते वैसे ही अडानी का नाम लेने से भी बच रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, "हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारत की एक बड़ी शख्सियत (अडानी) की 40% दौलत खत्म हो गई। वे (मोदी सरकार) सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। हम सोचते थे कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं लेकिन अब वह अडानी का नाम लेने से भी डरते हैं।"

A big personality in India (Adani) lost 40% of wealth after report from Hindenburg. They're (Modi govt) making an excuse of Supreme Court. We used to think that PM Modi was scared of taking name of China but now he's also scared of taking his (Adani's) name: AIMIM chief Owaisi pic.twitter.com/QHEV8iOBY4

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा, "प्रेस की आजादी होनी चाहिए। यदि प्रेस केवल सत्तारूढ़ दल की प्रशंसा करने वाली खबरें दिखाएगा और सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को नजरअंदाज करेगा तो यह लोकतंत्र को कमजोर करेगा। गुजरात में जो हुआ उससे कौन इनकार कर सकता है। आज छापेमारी की जा रही है।"

There should be freedom of press. If press will only show news praising the ruling party and will ignore the news critical of the govt then it'll weaken democracy. Who can deny what happened in Gujarat...Today raids are being conducted: AIMIM chief on I-T raids on BBC in India pic.twitter.com/0N0Vjl2Ho0