'पीएम मोदी भारत में तानाशाही चाहते हैं': खड़गे ने केंद्र के 'वन नेशन वन इलेक्शन' अभियान पर बोला हमला

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि सरकार इसे लागू करके देश को "तानाशाही" में बदलना चाहती है। खड़गे ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे-धीरे तानाशाही में बदल जाए।"

उन्होंने लिखा, “एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर एक समिति बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है… भारत के संविधान में कम से कम पांच संशोधन की आवश्यकता होगी, और लोगों के प्रतिनिधित्व में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा अधिनियम, 1951। निर्वाचित लोकसभा और विधान सभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के स्तर पर शर्तों को छोटा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें सिंक्रनाइज़ किया जा सके।”

खड़गे ने नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, ''इस विचार की पहले तीन समितियों द्वारा व्यापक रूप से जांच की गई है और इसे खारिज कर दिया गया है। यह देखना बाकी है कि क्या चौथे का गठन पूर्व-निर्धारित परिणाम को ध्यान में रखकर किया गया है।”

कांग्रेस नेता ने पूछा, "क्या राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इतनी बड़ी कवायद एकतरफा की जानी चाहिए?" उन्होंने आगे कहा, "2024 के लिए, भारत के लोगों के पास केवल एक राष्ट्र, एक समाधान है - भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना!"

