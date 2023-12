पीएम मोदी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजी अयोध्या; सड़कों पर बिछे फूल, आज रामनगरी को मिलेगी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अयोध्या में पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए खास प्रबंध किया गया है। चारों तरफ फूलों से सजावट की गई है। सड़कों और पुलों को फूलों की माला से सजाया गया है।

पीएम के कार्यक्रम के अनुसार, वह शनिवार सुबह लगभग 11:45 बजे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

वह कई अन्य रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोपहर करीब 12:35 बजे प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे, प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे जहां वह राष्ट्र के लिए संवेदनशील, राज्य में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Flower decorations and preparations in full swing ahead of PM Narendra Modi's visit today.



