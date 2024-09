PM Modi US Visit: अमेरिका के लिए रवाना पीएम मोदी, क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा; जानें पूरा शेड्यूल

PM Modi US Visit Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने विमान में अमेरिका के लिए उड़ान भर ली है और वह अगले तीन दिनों तक अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शनिवार सुबह दिल्ली से रवाना हुए मोदी, भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार शनिवार रात और रविवार तड़के बाइडेन और फिर क्वाड समूह के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वह डेलावेयर के विलमिंगटन में बाइडेन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक से उन्हें हमारे लोगों और वैश्विक भलाई के लाभ के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्तों की समीक्षा और पहचान करने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा, ""आज, मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा अपने गृहनगर विलमिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं।"

पीएम मोदी ने कहा कि वह क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाउ काउंटी में प्रवासी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, "मैं भारतीय प्रवासियों और महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूं, जो प्रमुख हितधारक हैं और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच अनूठी साझेदारी को जीवंतता प्रदान करते हैं।" उन्होंने कहा, "भविष्य का शिखर सम्मेलन वैश्विक समुदाय के लिए मानवता की बेहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है। मैं मानवता के छठे हिस्से के विचारों को साझा करूंगा क्योंकि शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य में उनकी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है।"

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को जोसेफ आर बिडेन, जूनियर द्वारा आयोजित विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

- इसके बाद वह 22 सितंबर को भारतीय समुदाय की एक सभा को संबोधित करेंगे।

- इसके अलावा, वह एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी-आधारित कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे।

- भारत-अमेरिका द्विपक्षीय परिदृश्य में सक्रिय विचारकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत। ⁠

- 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में UNGA में 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करेंगे।

PM Modi emplanes for US; to participate in Quad Summit, address UN 'Summit of Future'



Read @ANI Story | https://t.co/ibbTm17QYO#PMModi#US#QuadSummit#UNGApic.twitter.com/PojSfJNu3p