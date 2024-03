पीएम मोदी 13 मार्च को ₹1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर फेसिलिटी की आधारशिला रखेंगे

Highlights पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में लगभग 60,000 संस्थानों के छात्र भाग लेंगे पीएम ने सोशल मीडिया हैंडल पर खबर साझा करते हुए युवाओं से कार्यक्रम में भाग लेने का भी आग्रह किया बता दें कि तीन में से दो अर्ध चालक सुविधाएं गुजरात में हैं, जबकि एक असम में स्थित है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (13 मार्च) को 1.25 लाख करोड़ से अधिक की 3 सेमीकंडक्टर (अर्ध चालक) फेसिलिटी की आधारशिला रखेंगे। तीन में से दो अर्ध चालक सुविधाएं गुजरात में हैं, जबकि एक असम में स्थित है। वह 'इंडियाज टेकेड: चिप्स फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में लगभग 60,000 संस्थानों के छात्र भाग लेंगे। पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खबर साझा करते हुए युवाओं से कार्यक्रम में भाग लेने का भी आग्रह किया।

पीएम धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा और गुजरात स्थित साणंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा की आधारशिला रखेंगे। वह असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे।

