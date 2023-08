भारत लालफीताशाही से लालकालीन की ओर बढ़ गया है, एफडीआई प्रवाह को उदार बनाया गया है: पीएम मोदी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब लालफीताशाही से लाल कालीन की ओर बढ़ गया है। धानमंत्री ने भी जयपुर में गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि यह क्षेत्र अपने गतिशील और उद्यमशील लोगों के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापार में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति निर्विवाद है।

नई दिल्ली: वीडियो लिंक के माध्यम से गुरुवार को जयपुर में आयोजित जी 20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब लालफीताशाही से लाल कालीन की ओर बढ़ गया है। मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक आशावाद और विश्वास पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हम लालफीताशाही से लालकालीन और उदारीकृत एफडीआई प्रवाह की ओर बढ़ गए हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के संयोजन के रूप में देखा जाता है; भारत ने समर्पित माल ढुलाई गलियारे स्थापित किए हैं और औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं।"

अपने संबोधन के दौरान मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को छुआ है, जिन्होंने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और देश में नीतिगत स्थिरता का भी उल्लेख किया है और रेखांकित किया है कि सरकार अगले कुछ वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

