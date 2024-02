फेज-1 में ट्रक, टैक्सी ड्राइवरों के लिए राजमार्गों के किनारे 1,000 आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे, पीएम मोदी ने दी जानकारी

Highlights ट्रक और टैक्सी चालकों के लिए, केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'नई सुविधाओं के साथ आधुनिक इमारतें' विकसित करेगी पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में इसकी घोषणा की इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भोजन, पानी, वॉशरूम, पार्किंग, टॉयलेट आदि सुविधाओं वाली हजार आधुनिक इमारतें बनाई जाएंगी

नई दिल्ली: ट्रक और टैक्सी चालकों के लिए, केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'नई सुविधाओं के साथ आधुनिक इमारतें' विकसित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में कहा, “लाखों ट्रक और टैक्सी चालक हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। अक्सर, वे कई घंटों तक काम करते हैं... उनके पास आराम करने का समय नहीं होता है, और इसलिए, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।''

उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों के प्रति 'पूरी तरह से सचेत' है, इसलिए, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों को उचित आराम मिले, हम एक पहल लेकर आ रहे हैं। इसके तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर भोजन, पानी, वॉशरूम, पार्किंग, टॉयलेट आदि सुविधाओं वाली आधुनिक इमारतें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि योजना के पहले चरण में, देश की लंबाई और चौड़ाई में 1000 ऐसी इमारतें बनाई जाएंगी।

PM Modi says 1,000 modern rest houses in Phase-1 will be constructed along highways for truck, taxi drivers