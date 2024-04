PM Modi Saharanpur: 'रामनवमी में राम लला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में दर्शन देंगे', पीएम मोदी ने कहा,'भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है'

Highlights पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम लला का मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है इस रामनवमी में राम लला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में दर्शन देंगे यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है

PM Modi Saharanpur: पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा यह स्थान मां शक्ति का स्थान है, ये मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक, आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं, जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं हैं।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Narendra Modi says, "This is the place of Maa Shakti. We are a country which never ignores worshipping Shakti. But it is the misfortune of the country that the people of INDI Alliance are challenging that their fight is against… pic.twitter.com/4amhqX1sOy

लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। जिन-जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सबका क्या हाल हुआ है, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम लला का मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। इस रामनवमी में राम लला टेंट में नहीं भव्य मंदिर में दर्शन देंगे।

VIDEO | "This is the place of Maa Shakti, this is the place of worshipping Maa Shakti. We are a country which never ignores worshipping Shakti. However, it is the country's misfortune that people of INDI alliance are openly challenging that their fight is against Shakti," says PM… pic.twitter.com/w74irNfqmg