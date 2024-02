Budget Session: पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष को दी चुनौती, कहा-बीजेपी को 370 सीट और एनडीए 400 पार, देखें वीडियो

Highlights पीएम ने कहा, एनडीए 400 के पार और बीजेपी को निश्चित रूप से 370 सीटें मिलेंगी तीसरा कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लेने होंगे पीएम ने कहा, कांग्रेस के नेता ने मोटर मैकेनिक का काम सीखा है

Budget Session: संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अब ज्यादा दूर नहीं है। केवल 100-125 दिन बचे हैं। मैं संख्याओं पर नहीं जाता, लेकिन मैं देश का मूड देख सकता हूं। एनडीए 400 के पार और बीजेपी को निश्चित रूप से 370 सीटें मिलेंगी। तीसरा कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लेने होंगे।

