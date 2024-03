PM Modi Nagarkurnool: 'देश ने घोषणा कर दी...400 पार', बीआरएस-कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

Highlights लोकसभा चुनावों से पहले मोदी पहुंचे तेलंगाना बीआरएस-कांग्रेस की सरकार पर जमकर बरसे मोदी मोदी ने कहा देश की जनता ने परिणाम बता दिया है

PM Modi Nagarkurnool: पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले शनिवार को तेलंगाना में थे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में 2024 के चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने इस दौरान बीआरएस-कांग्रेस की सरकार पर जमकर बरसे।

