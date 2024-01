Ram Mandir Pran Pratishtha: पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं मुख्य यजमान

अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह (22 जनवरी)के लिए 'मुख्य यजमान' होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी पुष्टि की है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले छह दिवसीय अनुष्ठान के लिए डॉ अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को मुख्य यजमान के रूप में नामित किया गया है।

यजमान एक संस्कृत शब्द है, जो किसी धार्मिक समारोह के दौरान अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, "डॉ अनिल मिश्रा मुख्य यजमान के रूप में छह दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े सभी अनुष्ठान करेंगे।"

जबकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन, पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे, जो कुछ अन्य लोगों के साथ राम मंदिर के गर्भ गृह के अंदर अनुष्ठान करेंगे। ट्रस्ट ने कहा, "यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।"

अयोध्या के रहने वाले मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने 40 साल कार सेवा में बिताए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में जन्मे, उन्होंने 1981 में बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री प्राप्त की। वह उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार और गोंडा के जिला होम्योपैथिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं।

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra trust member and 'Yajman' Anil Mishra performs Pooja at Saryu Ghat ahead of Ram Temple Pran Pratistha ceremony pic.twitter.com/IBothi1u05