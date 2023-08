चुनावी राज्य मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात, आज संत रविदास मंदिर के शिलान्यास समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

Highlights स्मारक का निर्माण 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाना पीएम राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे इसमें एक संग्रहालय, पुस्तकालय और संबंधित सभागार होगा।

सागर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर का आज दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम सागर जिले में संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2.15 बजे सागर पहुंचेंगे जहां वह संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। वह ढाना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे जहां वह संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई और कार्यक्रमों में पीएम हिस्सा लेंगे।

