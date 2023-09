76 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष विश्व नेता बने हुए हैं पीएम मोदी, सर्वे में हुआ खुलासा

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के शीर्ष नेता बने हुए हैं। जी20 शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक वैश्विक नेता और उनके प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से इतर बाइडन, मैक्रॉन, सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

नई दिल्ली: मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के शीर्ष नेता बने हुए हैं। अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म के 'ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर' के अनुसार, 76 प्रतिशत लोग पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना और अनुमोदन करते हैं, जबकि 18 प्रतिशत लोग इससे असहमत हैं और छह प्रतिशत की कोई राय नहीं है।

प्रधानमंत्री बड़े अंतर से शीर्ष रैंक पर बने हुए हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट 64 प्रतिशत रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं, इसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 61 प्रतिशत रेटिंग के साथ हैं। पिछली रेटिंग्स में भी पीएम मोदी टॉप पर रहे थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को 40 प्रतिशत रेटिंग मिली है, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को 37 प्रतिशत, यूके के पीएम ऋषि सुनक को 27 प्रतिशत रेटिंग मिली है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन को सिर्फ 24 प्रतिशत रेटिंग मिली है। बता दें कि इन सभी नेताओं ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा की और मौके पर पीएम मोदी से मुलाकात की।

जी20 शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक वैश्विक नेता और उनके प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से इतर बाइडन, मैक्रॉन, सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन नई दिल्ली घोषणा को पूर्ण सर्वसम्मति से अपनाया गया। सभी देशों को एक पेज पर लाया गया और रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर आम सहमति बनी।

शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को उपहार सौंपा और बैठकों के दौरान दिए गए सुझावों और प्रस्तावों की समीक्षा के लिए नवंबर में एक आभासी जी20 सत्र आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वेक्षण की सराहना की और कहा कि यह लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में प्रधानमंत्री की उपलब्धियों की वैश्विक मान्यता का प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, "नए मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण से पता चलता है कि वैश्विक नेताओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बेजोड़ बनी हुई है।"

The latest Morning Consult survey shows that PM @narendramodi Ji's popularity remains unrivalled among global leaders.



This is not only a testament to the success of the Modi doctrine in foreign policy but also a global recognition of Modi Ji's undeterred achievements in lifting… pic.twitter.com/yuuYz5zYIi