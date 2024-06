PM Modi-CM Nitish: नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या? कभी मोदी जी का पैर छू लेते हैं, कभी हाथ छूकर देख रहे, आखिर क्या कर रहे, देखें वीडियो

Highlights क्लिप बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया। हाथ की अंगुलियां देखाते हुए कुछ कहने लगे।

PM Modi-CM Nitish: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। इस मौके पर एक ऐसा वाक्या हुआ जिसको देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। मंच पर प्रधानमंत्री के ठीक पास बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और हाथ की अंगुलियां देखाते हुए कुछ कहने लगे। यह क्लिप बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल, नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़ लिया और उनकी अंगुली देखते हुए कुछ पूछने लगे। नीतीश कुमार जब पीएम मोदी का हाथ पकड़ते हैं तो वो भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं और मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब दे दिया।

इस दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान भी हैरानी से मुख्यमंत्री की तरफ देखते रह गए। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए थे। उनका यह वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।

At the inauguration of the new campus of Nalanda University, Bihar CM Nitish Kumar says, " I welcome Prime Minister Modi, I congratulate and thank him. When I got to know that you are coming here, I was very happy..." pic.twitter.com/lcHDxfmYAr